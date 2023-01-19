Во время разговора с CNN в рамках форума в Давосе премьер-министр Испании заявил, что для достижения мира в Украине нужно «вести переговоры со всем миром, включая Путина», информирует «НБН» со ссылкой на El Espanol.

Санчес считает, что нужно держать связь с кремлевским диктатором и отверг мнение о том, что диалог с президентом-агрессором – жест слабости. Он привел в пример контакты ФРГ и Франции с главой России.

По его словам, канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон должны возглавить Евросоюз в конфликте, а остальные государства-члены должны быть за ними.

«Отсутствие стратегии у Путина показывает, что мы должны держаться вместе», — заявил глава испанского правительства.

Политик добавил, что Украина должна чувствовать солидарность Испании и его страна будет с Киевом столько, сколько потребуется.

Ранее глава правительства Германии Олаф Шольц заявил, что для завершения войны в Украине президент Российской Федерации должен потерпеть неудачу.