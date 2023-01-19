Владелец ЧВК «Вагнер» продолжает словесные атаки на верхушку РФ, занявшись поиском предателей в окружении кремлевского диктатора. Это отмечают аналитики американского Иснтитута изучения войны в своем отчете, информирует «НБН».

Пригожин подверг жесткой критике Министерство обороны России за ограничение военных в пользовании гаджетами и ношении бород.

«Война – это время активных и мужественных, а не чисто выбритых, сдавших телефоны на склад», — заявил олигарх.

Также основатель ЧВК считает, что чиновники оборонного ведомства не должны соблюдать бессмысленные правила и избегать изменений, а «развиваться вместе с развитием современной войны».

Пригожин начал подрывать авторитет не только Минобороны РФ, но и взялся за администрацию главы государства. Олигарх назвал «изменниками народа» представителей АП, которые затягивают запрет видеохостинга YouTube в России, провозглашают пророссийские ценности, но живут и отдыхают за границей, а также «всячески поддерживают Запад».

Ранее в ISW рассказали о попытке спикера Путина Дмитрия Пескова подорвать влияние Пригожина в РФ.