Как передает «НБН«, об этом на брифинге заявил руководитель объединенного комитета руководителей штабов США генерал Марк Милли.

По его словам, вчера глава Белого дома Джо Байден подписал указ о передаче тридцатого пакета военной помощи.

«Вместе с ранее предоставленными пакетами помощи, это поможет повысить маневренность и артиллерийский потенциал. Это является эквивалентом двух бригад или шести механизированных батальонов, 10 моторизованных батальонов и четырех артиллерийских батальонов. Данный пакет помощи вместе с пакетами от партнеров показывают нашу решимость, которая направлена на защиту украинского населения», — заявил генерал.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты анонсировали новый пакет помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов. Также глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в новый пакет помощи войдут ЗРК NASAMS и системы ПВО Avenger. В свою очередь, в Конгрессе призвали администрацию Джо Байдена немедленно обеспечить передачу Украине систем вооружения, необходимых для победы над Россией.