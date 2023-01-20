Во время «Украинского завтрака» в Давосе, в четверг, 19 января бывший премьер-министр Великобритании призвал Запад не верить запугиванию Москвы ядерным оружием, информирует «НБН».

По словам Джонсона, кремлевский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы мир поверил в вероятность использования ядерного вооружения РФ, однако лидер россиян никогда этого не сделает.

Экс-глава британского правительства отметил, что у президента-агрессора сейчас «экономический паралич» и он «теряет землю под собой». Кроме того, в случае ядерного удара от России отвернутся Китай и Индия, связи с которыми для Путина очень важны.

Джонсон заявил, что западным странам нужно сосредоточиться на помощи Украине, в частности, предоставить Киеву необходимые для победы инструменты.

«Дайте им танки!» — призвал британский политик.

Напомним, что в Минобороны США объяснили, почему сейчас не имеет смысла передавать ВСУ танки Abrams.