Судя по реакции российской стороны, нам следует ждать кардинальных сдвигов. В частности, у Медведева откровенная истерика.

То есть речь о том, что РФ четко осознает последствия «Рамштайна» в первую очередь в моменте поставки нам и бронетехники, и средств поражения с дальностью более ста километров.

Собственно, уже накануне встречи стало понятно, что вопрос передачи бронетехники (как колесной, так и танков) решен несколькими странами. Причем называется общее ее количество – более 500. Прецедент Великобританией создан. Не случайно накануне Рамштайна было заявление польской стороны о том, что они готовы на передачу бронетехники нам в одностороннем порядке.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, на встрече в формате «Рамштайн» западные союзники пока не пришли к согласию относительно предоставления Украине основных боевых танков Leopard 2. Впрочем, он дал понять, что Германия готовится к тому, чтобы быть готовой как можно быстрее поставить танки Leopard в случае принятия решения в пользу поставок.

Стоит отметить, что поражает сама номенклатура техники, которую передадут для нужд ВСУ: БМП Bradley, колесные французские танки, танки «Челленджеры 2». «Петриотов», которых будет три как минимум.

Кроме того, министр обороны Германии анонсировал весенний пакет военной помощи Украине на сумму более 1 млрд евро. По его словам, в пакет войдут 40 боевых машин пехоты Marder, 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, дополнительные управляемые ракеты к ЗРК Iris-T и еще один зенитно-ракетный комплекс Iris-T.

В то же время замечу, что основным вопросом иностранной военно-технической поддержки является то, что она не уменьшается, несмотря на всю шумиху и «красные линии» россиян.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал увеличить поставки оружия для Украины. По его словам, сейчас идет поворотный момент полномасштабной российской агрессии.

Министр обороны Канады Анита Ананд, которая находится с визитом в Киеве, сообщила, что ее страна предоставит Украине 200 бронированных машин Senator. Такие авто оборудованы лучшими технологиями.

Германия и США договорились передать Украине дополнительную военную помощь, включающую в себя боевые бронированные машины M2 Bradley и вторую зенитно-ракетную батарею Patriot.