Как сообщает «НБН«, об этом в интервью сайту Politico заявила президент страны Майя Санду.

Она пояснила, что конституция Молдовы предусматривает нейтральный статус страны, но в связи с российским полномасштабным вторжением в Украину в обществе начали активно обсуждать перспективу вступления в более широкий альянс – НАТО.

«Сейчас проходят серьезные обсуждения касаемо нашей перспективы в плане защиты. Есть ли н у нас возможность самостоятельно это сделать, или нам нужно присоединиться к большему альянсу», — отметила Санду.

Также политик утверждает, что принятие соответствующих решений должно осуществляться только демократическими подходами. В то же время Майя Санду подвергла критике кремлевскую риторику, направленную на попытку убедить общественность в том, что «нейтральность» – это то же самое, что и беспомощность страны, а все разговоры о членстве в НАТО или намерении усилить собственную оборону якобы являются оспариванием «мирных» настроений того или иного государства.