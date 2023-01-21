Как информирует «НБН» со ссылкой на CNN, американский лидер Джо Байден, предоставляя ответ на вопрос относительно предоставления Украинскому государству танков «Леопард», подчеркнул, что Украина получит всю необходимую военную помощь для осуществления борьбы с армией Путина.

Так, покидая мероприятие в Белом доме, Байден отметил:

«Украинское государство получит всю необходимую помощь».

Именно такой ответ предоставил лидер США, когда журналист спросил его, поддерживает ли он идею Варшавы отправить Киеву танки немецкого производства.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Пентагоне сделали заявление о возможности ВСУ пойти в контрнаступление.