В очередной раз рупор Кремля заявил, что российская сторона не отказывается от переговоров с Украиной, поскольку якобы Запад не дает состоятся диалогу Киева и Москвы.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам Лаврова, чем дольше Запад будет избегать переговоров относительно Украины, тем сложнее станет ситуация. Глава внешнеполитического ведомства РФ добавил, что якобы западные страны прямо говорят Киеву, что «пока что рано» договариваться с Москвой.

Напомним, что в декабре министр иностранных дел России прокомментировал участие страны-агрессора в переговорах в рамках «формулы мира». Тогда глава МИД заявил, что Москва «не будет разговаривать в таких условиях».