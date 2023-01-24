Как информирует «НБН», видео заявления Михаила Подоляка также опубликовал телеграм-канал «Труха».

Так, дословно из заявления советника главы ОПУ:

«Официально подтверждаю, что внутренняя эскалация войны в России неизбежна. И будут наноситься удары по различным целям. Почему, кем и зачем – это уже совсем другой вопрос, и мы не можем его сегодня обсуждать, в том числе, из-за недостатка информации. Еще раз. Украина не наносит удары по России. Однако логика войны, и эскалация войны на внутреннем рынке России будет неизбежна. Этому будут подвержены, в том числе, такие ленивые города как Москва, Питер и Екатеринбург. Но все это является исключительно внутренней эскалацией войны в РФ».

Ранее Михаил Подоляк высказался об увольнении Алексея Арестовича.