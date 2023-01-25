Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение немецкого издания Welt, Столтенберг считает, что риск применения Российской Федерацией ядерного оружия весьма невелик. При этом он добавил, что «ядерная риторика» Москвы все же опасна и безответственна.

Цитата из заявления Столтенберга:

«Риск применения Российской Федерацией ядерного оружия вовсе невелик, однако ядерная риторика Кремля абсолютно безответственна и опасна. Российская Федерация должна знать, что выиграть ядерную войну никому не удастся, это невозможно. Как следствие ее нельзя вести».

Также генеральный секретарь НАТО добавил, что Альянс продолжает тщательно наблюдать за действиями Кремля. Сейчас, согласно его словам, нет никаких изменений в ядерных силах России.

Ранее Йенс Столтенберг озвучил, на какие шаги пошли в Организации Североатлантического договора в первые часы после полномасштабного вторжения Российской Федерации на украинскую территорию.