Глава немецкого правительства заявил, что Берлин не хотел действовать в одиночку в вопросе передачи танков для украинской армии. Поэтому правительство ФРГ ожидало сигналов и создания коалиции вместе с партнерами.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Sky News.

«Было бы очень серьезной ошибкой принять одностороннее решение, важно работать вместе с другими… Важно потратить время, чтобы добиться координации», — отметил Шольц, выступая в парламенте Германии.

Федеральный канцлер заверил, что Берлин будет поддерживать Украину вооружением «как можно больше», делая все необходимое и возможное. При этом политик подчеркнул, что важно избежать эскалации войны между Российской Федерацией и блоком НАТО.

Ранее Шольц сообщил, что Германия отправит в Украину 14 боевых танков Leopard 2.