В интервью Sky News украинский лидер заявил, что ему не интересны переговоры с российским президентом-агрессором, отметив, что Москва якобы призывает к миру, одновременно атакуя нашу страну ракетами, информирует «НБН».

Отвечая на вопрос о том, поможет ли встреча с Путиным завершить войну, Зеленский сказал, что ему не интересен диалог с кремлевским диктатором.

«Мне это не интересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России», — отметил глава Украины.

Лидер нации подчеркнул, что у нашей страны нет намерения воевать на территории Российской Федерации, поскольку люди являются приоритетом. Война прекратится, когда российские оккупационные силы покинут Украину.

Отвечая на вопрос, не слишком ли поздно для переговорного процесса, Зеленский заявил, что после полномасштабного нападения России на Украину глава Кремля для него никто.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь о переговорах Киева и Москвы, рассказал, кто якобы мешает Украине вступить в диалог со страной-агрессором.