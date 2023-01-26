Спикер российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера о том, что ему неинтересно вести диалог с кремлевским диктатором, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Пресс-секретарь Путина отметил, что Зеленский якобы не выполнил свои предвыборные обещания, в частности, не закончил войну на Донбассе и не выполнил Минские соглашения. Представитель Кремля обвинил президента Украины в том, что он готовился к эскалации боевых действий.

«Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом. Их совсем нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали в Украине. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минских договоренностей, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне», — заявил спикер главы РФ.

Песков добавил, что украинский лидер «давно перестал быть возможным оппонентом для дискуссий для президента Путина».

Напомним, что Зеленский в интервью заявил, что ему неинтересно встречаться и говорить с Путиным.