Как информирует «НБН», в интервью «24 каналу» Подоляк выразил уверенность, что такого как было в феврале минувшего года уже точно не будет, ведь Украина за это время изменилась и настроена уничтожать каждого захватчика РФ.

Согласно словам Подоляка, существует также несколько причин, почему у россиян не получится повторить позорное февральское вторжение.

По словам Подоляка, прежде всего, Россия уже не располагает такими ресурсами, которые она имела ранее. Во-вторых, в настоящее время Украина уже совсем другая, точно не такая, как в начале 2022 года.

«Сегодня Украина уже совсем другая и у нас другая мотивация. Сегодня мы мотивированы максимально жестко и быстро убивать россиян. Они прекрасно тоже это понимают», — отметил Подоляк.

Говоря о случае повторного наступления РФ, Михаил Подоляк отметил:

«Я полагаю, что мы будем просто их уничтожать, причем делать это гораздо эффективнее, чем в начале этой войны. Безусловно, это логика войны. Поэтому не будет такого варианта, который был у них в ночь с 23 на 24 февраля. Но будет вариант встречных, максимально эффективных, оборонительных и контрнаступательных действий армии Украины».

Напомним, ранее Михаил Подоляк высказался о массовых увольнениях у власти.