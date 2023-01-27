На своей Facebook-странице чиновник намекнул на то, что украинская армия может получить от Запада современные истребители F-16. Данилов опубликовал видео с такими военными самолетами, информирует «НБН».

«Вскоре в небе Украины», — такой подписью секретарь СНБО сопроводил кадры.

Американский истребитель F-16, или как его называют в США в честь талисмана Академии ВВС страны – «боевой сокол», является одним из основных боевых самолетов государств НАТО. Он ценен тем, что его можно применять как в воздушных боях, так и для высокоточных бомбардировок.

Напомним, что на днях в США сделали заявление о передаче истребителей F-16 для Вооруженных сил Украины.