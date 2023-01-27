В январе «первые лица» страны-агрессора летали на отдых за рубеж. Представители «политической элиты» РФ в разгар войны писали воинствующие посты в соцсетях с угрозами Украине и миру не в родных пенатах.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российский оппозиционный Telegram-канал «Можем объяснить».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров только за последнюю неделю успел отдохнуть и в Таиланде, и в Объединенных Арабских Эмиратах. На курорте ставленник Кремля заявлял, что России хватит сил воевать со всем миром и делал ядерные угрозы.

Отправился отдыхать в теплые края и экс-президент государства-террориста Дмитрий Медведев. Политик грелся на солнышке в Турции и в Сети угрожал президентам Украины, Польши, Литвы.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров также организовал себе турецкие каникулы. Чиновник немного полетал по родной стране, а потом отправился на новогодний отдых за границу.

Напомним, что Медведев ранее назвал войну России против Украины «новой отечественной».