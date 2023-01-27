В интервью телеканалу Sky News украинский лидер заявил, что для успешного контрнаступления нашей армии необходимо 300-500 танков, поскольку именно такое количество боевых машин способно переломить ситуацию на фронте, информирует «НБН».

«Нам нужно сейчас 300-500 танков. Танки нужны для наступательных действий на нашей земле. Бронированная техника нужна, чтобы защитить наших людей», — заявил президент.

По словам Зеленского, Киев долго говорит о дефиците бронированной техники, по сравнению с армией страны-оккупанта. У российских захватчиков есть тысячи танков, в то время, как у ВСУ их гораздо меньше.

«Танки, БТРы, боевые машины… много всего нужно. Поэтому нам это нужно сейчас и соответствующее количество», — сказал президент.

Глава государства отметил, что нет смысла, если какая-нибудь страна передаст украинским защитникам, например, пять танков. Бронемашинами должен кто-то руководить, а отправлять военных на обучение ради такого количества техники нет возможности.

Зеленский сообщил, что Украина ремонтирует и создает свои танки, не став вдаваться в подробности, поскольку оккупанты наносят удары по логистическим центрам нашей страны.

Ранее в Минобороны Дании объяснили, почему страна не может дать танки Украине.