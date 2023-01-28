Как информирует «НБН» со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ, высокопоставленный дипломат уверен, что соответствующим образом в МОК намерены скрыть факт военных преступлений, совершенных Россией.

«Усилия со стороны МОК, направленные на скрытие военных преступлений России, являются свидетельством отдаленности олимпийских богов от реальности. Международный олимпийский комитат готов пойти на то, чтобы растоптать могилы тысячи ни в чем не винных людей, которых убили и убивают россияне», — отметил Кулеба.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что президент МОК Томас Бах намерен допустить российских и белорусских спортсменов к уастию в ОИ.