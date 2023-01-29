Как информирует «НБН», пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским средствам массовой информации заявил:

«Пока что нет никаких согласованных телефонных разговоров. Но Владимир Путин остается открытым для контактов».

Как известно, недавно канцлер ФРГ выразил свою точку зрения относительно необходимости продолжать поддерживать контакты с Владимиром Путиным. В частности, высокопоставленный немецкий чиновник заявил:

«Я вновь буду иметь разговор с Путиным по телефону, так как необходимо разговаривать друг с другом. Путину стоит вывести войска из территории Украины, чтобы положить конец этой ужасной войне, которая не имеет смысла».

Кроме того, немецкий канцлер добавил, что «держит открытым» канал для диалога с Москвой.

Ранее мы писали о реакции Пескова на заявление Зеленского относительно того, кем является Путин для президента Украины.