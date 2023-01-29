Как передает «НБН«, об этом идет речь в сообщении на сайте президента Украины и в Telegram.

В частности, известно, что участники заседания ознакомились с докладами командующих Вооруженными силами относительно оперативной обстановки на фронте, в особенности на юге и на Донецком направлении. Кроме того, была заслушана информация от разведчиков касаемо вероятных планеров оккупантов на ближайшее время. В отдельности участники встречи поговорили о перспективах обеспечения основных потребностей сил обороны нашей страны в основных видах вооружения, боеприпасов и военной техники для успешного проведения операций в этом году.

Особое внимание уделялось вопросам производства, поставок и ремонта вооружений, военной техники и боеприпасов для потребностей Сил обороны Украины. В то же время участники мероприятия обсудили перспективы совершенствования системы индивидуальной и коллективной подготовки личного состава подразделений. Владимир Зеленский выразил уверенность, что 2023 год должен и непременно станет годом победы нашей страны.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что подобное заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников.