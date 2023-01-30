В интервью польскому новостному порталу Wirtualna Polska глава ГУР МОУ заявил, что наша страна должна системно ослаблять РФ и для этого ей необходимо вступить в Евросоюз и Североатлантический Альянс, информирует «НБН».

Отвечая на вопрос, каким он видет будущее отношений Украины и государства-террориста, начальник разведки отметил, что «это будет очень сложный процесс».

По словам Буданова, неизвестно, какой будет судьба Российской Федерации, на сколько частей она развалится и с кем Киеву придет говорить о выплате репараций и привлечении к ответственности военных преступников.

Глава ГУР подчеркнул, что задача Украины – системно ослаблять Россию, для этого наша страна должна активно интегрироваться в европейские и евроатлантические политические, экономические, правовые, гуманитарные, образовательные структуры и структуры безопасности.

Он отметил, что Украина должна забыть свой постсоветский период как страшный сон, установить определенную форму контроля над послевоенной РФ, чтобы никогда не повторилось то, что было с нашей страной.

Напомним, что в Госдуме РФ пригрозили Молдове разрушением, если она вступит в Североатлантический Альянс.