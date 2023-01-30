В понедельник, 30 января, издание «Украинская правда», сообщило, что Гайдай в ближайшее время может лишиться должности главы Луганской ОВА и его якобы намерены отправить послом в Казахстан, информирует «НБН».

В свою очередь чиновник, комментируя такие сообщения в СМИ журналистам «Суспільне», заявил, что нет решения о его назначении на другие должности, однако он готов работать и на другом направлении, если так решит глава государства.

«Я — член команды президента. Если он увидит меня на какой-то важной должности на другом направлении фронта, значит, я поеду туда, куда он меня назначит», — отметил руководитель ОВА.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров рассказал журналистам, что нет приказа об увольнении Гайдая, отметив, что он не может комментировать «всевозможные спекуляции, ссылки на источники и прочее».

Ранее советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал массовые чистки во власти.