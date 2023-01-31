Пресс-секретарь Путина заявил, что глава государства принял правильное решение относительно полномасштабной войны с Украиной. Вторгнуться на территорию соседней страны РФ якобы вынудила необходимость «спасения жителей Донбасса», информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

В очередной раз Песков заговорил о «милитаризации Украине» и ее «подготовке к силовому решению конфликта» с псевдореспубликами Донбасса. По его словам, это подтверждает невыполнение Киевом Минских соглашений, которые якобы были «камуфляжем» для подготовки силового сценария.

«Это лишний раз подчеркивает, что Путин сделал все абсолютно правильно, приняв решение о начале СВО для того, чтобы спасти людей, которые живут на Донбассе», — заявил спикер главы Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что страна-агрессор якобы не предлагала помощь Донбассу до 24 февраля 2022 года.

Как сообщалось, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что полномасштабное вторжение россиян в Украину можно было предотвратить. Политик указал на катастрофическую ошибку Запада.