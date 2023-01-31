Как сообщает «НБН» со ссылкой на Укринформ, во время этой встречи одной из главных тем переговоров станет передача Украине истребителей F-16 для войны против РФ. Ранее президент Франции, отвечая на вопрос о возможности поставки истребителей для Украины, ответил, что не исключает такой возможности в принципе.

Во время одного из выступлений Макрон заявил, что решение о передаче F-16 будет зависеть от нескольких факторов, включая заверения от военно-политического руководства Украины, что истребители не коснутся российской земли.

Как известно из информационных источников, Германия пока удерживается от передачи Украине самолетов. Президент Соединенных Штатов Америки, в свою очередь, также исключил такую ​​возможность.

Кроме передачи самолетов, Франция также рассматривает запрос Украины на подготовку украинских пилотов для управления многофункциональными легкими истребителями F-16.

Следует также добавить, что после решения партнеров Украины о передаче танков сразу несколько европейских официальных лиц заявили, что вопрос об отправке F-16 больше не закрыт. Поставку истребителей также рассмотрит Амстердам, об этом заявил Вопке Хоэкстра — министр иностранных дел Нидерландов.

Также ранее мы сообщали о том, что в Польше сделали заявление о передаче Украине истребителей F-16