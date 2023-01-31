На пресс-конференции с президентом Бразилии федеральный канцлер заявил, что любые мирные переговоры Украины и РФ должны быть обусловлены выводом оккупационных сил Путина с украинской территории.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на агентство DPA.

Также Шольц подчеркнул, что не может быть никакого заключения мира со страной-агрессором за спиной у украинцев. Политик добавил, что у него с бразильским президентом Луисом Инасио Лулой да Силвой четкая общая позиция относительно вторжения российских войск в Украину.

В то же время бразильский лидер сообщил, что его страна не заинтересована в поставках боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard и танков танков Leopard. По словам Лулы, Бразилия – «страна мира», которая «не хочет участвовать в этой войне даже опосредственно».

Ранее глава немецкого правительства призвал кремлевского диктатора Владимира Путина не надеяться на то, что Запад ослабит поддержку Украины в войне против РФ.