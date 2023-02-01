Как информирует «НБН» со ссылкой на Forbes, должностей лишились исполняющий обязанности таможенной службы Вячеслава Демченко, первый заместитель главы Александр Щуцкий, а также заместитель главы Руслан Черкасский.

Согласно информации, обнародованной изданием, Кабинет министров уволил исполняющего обязанности председателя таможни, а также двух заместителей председателя.

В сообщении отмечается:

«Как проинформировал издание Forbes депутат из профильного комитета, были уволены исполняющий председателя таможенной службы Вячеслав Демченко, первый заместитель председателя Александр Щуцкий, а также заместитель председателя Руслан Черкасский».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Арахамия прокомментировал обыски у Коломойского и ряда других лиц.