Как информирует «НБН», об этом Павел заявил в интервью ВВС.

Так, в своем первом после избрания интервью международным средствам массовой информации Петр Павел подчеркнул, что Украина «морально и практически готова» к присоединению к НАТО после окончания войны.

Дословно из заявления Павела:

«Армия Украины, пожалуй, будет наиболее опытной армией в Европе. Киев точно заслуживает быть частью сообщества демократических стран».

Отвечая на уточняющий вопрос ВВС, относятся ли его слова к членству Украины в НАТО, Петр Павел заявил:

«На мой взгляд, они действительно заслуживают этого».

При этом он добавил, что вопрос окончания войны в Украине в полной мере в руках Российской Федерации. Для этого, по его словам, необходимо только одно решение Путина, чтобы вывести российские войска из Украины. Именно после этого и закончится война.

Ранее мы уже писали о том, что Владимир Зеленский поздравил Петра Павела с победой на президентских выборах.