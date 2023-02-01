Во время встречи с поляками в Риге Дуда рассказал о недавнем разговоре с украинским лидером. Политик посоветовал Зеленскому принять капитуляцию страны-агрессора в Переяславе, информирует «НБН» со ссылкой на WPROST.

Польский лидер не сомневается, что Украина одержит победу, а Россия «приползет на коленях» к ней подписывать мир. Дуда объяснил, почему все должно закончиться, по его мнению, в Переяславе.

«Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас – когда вы победите Россию, когда россияне придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния, и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь», — сказал глава Польши.

Дуда выразил уверенность в том, что все государства хотели бы жить в мире с Российской Федерацией, строить общую жизнь, свободно развиваться и торговать. Однако это невозможно из-за страны-агрессора, которая нападает, убивает и грабит.

Отметим, что в январе 1654 года в Переяславе гетман Богдан Хмельницкий провел «Переяславскую раду», после которой часть Гетманщины перешла под протекторат московского царя.

Российская империя гарантировала сохранение государственных прав Гетманщины, но нарушила свое обещание, ликвидировав Запорожскую Сечь и сделав украинцев крепостными.

Ранее Дуда высказался относительно гарантий безопасности кремлевскому диктатору Владимиру Путину.