В Риге в ходе дискуссии по вопросам безопасности, польский лидер рассказал, на какой шаг он готов пойти, чтобы обезопасить свою страну от агрессии Российской Федерации, информирует «НБН» со ссылкой на РАР.

По словам Дуды, если ему придется иметь дело с Россией по ту сторону восточной границы, он готов построить железный занавес «до самых облаков», чтобы держать россиян подальше от Польши.

«Я готов восстановить железный занавес, если мне придется иметь дело с агрессивным государством по ту сторону восточной границы, которое хочет убить своих соседей, которое хочет забрать их землю, которое хочет лишить их свободы», — заявил политик.

Глава Польши заверил, что Варшава приложит все усилия, чтобы в Европе не началась региональная война. Для этого его государство повышает расходу на оборону, к чему граждане, по его словам, относятся с пониманием.

Напомним, что ранее Дуда призвал украинского лидера Владимира Зеленского принять капитуляцию России в Переяславе.