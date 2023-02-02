Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на ABC News.

По словам чиновника, отказ России сотрудничать с международными инспекторами ставит под угрозу контроль над ядерным оружием со стороны США и РФ.

С 2011 года ядерную безопасность регулировал Договор о сокращении наступательных вооружений. Соглашение, которое в 2021 году было продлено еще на пять лет, предусматривает инспекцию мест базирования наземных, подводных и авиационных носителей ядерных боезарядов.

31 января The Wall Street Journal приводил мнение главы Внешней разведки Украины Кирилла Буданова, который уверен в крахе России, если та применит ядерное оружие.

В тот же день министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США будут защищать Южную Корею путем ядерного удара, если КНДР пойдет в наступление.

Раньше бывший министр иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс усомнился, что Россия будет обороняться подобным образом.

Также мі уже писали о том, что генеральный секретарь НАТО оценил риски применения Москвой ядерного оружия