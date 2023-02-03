Как информирует «НБН», в Телеграм Арахамия сообщил, что это произойдет уже в ближайшую пленарную неделю.

Дословно из заявления политика:

«Мы продолжаем свою работу над очисткой Верховной Рады Украины от представителей запрещенных партий. Уже в ближайшую пленарную неделю ожидаем как минимум два мандата. А может, будет и больше. Вскоре обнародуем детали».

Также он добавил, что процесс будет проходить в рамках Конституции и законов Украины. Другими словами, без каких-либо шансов на обжалование в украинских международных судах.

При этом он добавил:

«К большому сожалению, это не так быстро, как бы того нам всем хотелось. Но надежно. Мы работаем дальше. Будем информировать о всех результатах».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Арахамия прокомментировал обыски у ряда известных лиц.