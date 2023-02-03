Как сообщает «НБН» ссылаясь на данные источника radiosvoboda.org россияне вывели с акватории Черного моря корабли, которые совершали обстрелы крылатыми ракетами «Калибр».

Представительница Оперативного Командования «ЮГ» Наталья Гуменюк заявила, что такие действия армии Российской Федерации вовсе не означают, что ракетные обстрелы по территории Украины вскоре прекратится. Наоборот, Гуменюк считает что это может быть очередной хитрый задум армии РФ.

Немного ранее представительство Военно-морских силы Украины заявило, что в Чёрном море в общей сложности пребывают 10 российских кораблей, два из которых вооружены калибрами, суммарным залпом — 16 ракет. Позже, кораблей стало в море стало меньше, а ракетоносителей вовсе не осталось.



Напомним, что временем ранее представительство вооружённых сил Украины сообщали о больших потерях в составе армии Российской Федерации.