Как сообщает «НБН», ссылаясь на источник «Європейська правда» руководство альянса взволнованно тем, что Российская Федерация отказывается соблюдать условия ядерного договора с США.

По плану договора, который был продлен в 2021 году Россия должна дать доступ представителям Соединных Штатов для проведения инспекций на ядерных объектах на территории РФ.

Но, как сообщают представители Госдепартамента США — Российская Федерация данные требования не выполняет и продолжает отказываться от выполнения условий договора.

Двухсторонний договор о ядерном вооружении между США и Россией впервые был подписан в 2010 году. После истечения срока договор был продлен ещё на 5 лет. Таким образом срок договора подойдёт к концу в 2026 году и как сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков — Россия не намерена продлевать договор после этого.

Напомним, что временем ранее генеральный секретарь НАТО Йесн Столтенберг оценил риск применения ядерного вооружения Российской Федерацией.