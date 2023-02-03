В своем Twitter-аккаунте советник руководителя ОПУ отметил, что начался последний месяц зимы и по плану российского президента-агрессора наша страна должна быть без отопления и электричества, а украинцы – требовать от правительства капитуляции, информирует «НБН».

Подоляк констатировал, что этот план Путина провалился, как и предыдущие. Та же участь ожидает надежды кремлевского диктатора на масштабное наступление.

«А будет украинский план: деоккупация, репарации, трибунал», — резюмировал чиновник.

Напомним, Подоляк прокомментировал скандал с изнасилованиями на вечеринках в Киеве. Советник руководителя ОПУ рассказал, как нужно наказать виновных.