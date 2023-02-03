В четверг, 2 февраля, российский президент-агрессор заявил, что его страна «вновь и вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада». По словам Путина, РФ «снова угрожают немецкими танками Leopard, информирует «НБН».

«Вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», — сказал глава Кремля.

Кремлевский диктатор отметил, что современная война с РФ «будет совсем другой», поскольку Москве «есть чем ответить на потенциальное появление натовских танков возле российских границ».

«Применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», — пригрозил Путин.

Напомним, что Кремль готовит послание президента к Федеральному собранию. Российские СМИ выяснили, о чем будет говорить Путин во время выступления.