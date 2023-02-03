Недавние заявления Лаврова в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву вызвали бурную реакцию в Молдове. Глава российского МИД недипломатично высказался о пути Молдовы в Европейский Союз и о действующем Президенте страны Майе Санду.

Как сообщает “НБН” со ссылкой на Facebook Даниэла Водэ, политик заявил:

Категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, не соответствующие действительности и являющиеся частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии.



Хотим напомнить российской стороне, что путь, по которому идет Республика Молдова, – это путь вступления в Европейский союз. Это проект страны, поддержанный гражданами.

Молдавский дипломат также напомнил, что государство Молдова хочет мира, свободы и демократии — и этого хотят все граждане, независимо от политических предпочтений. Все страны, в том числе Российская Федерация, обязаны уважать решение молдавского народа и воздерживаться от угрожающей риторики.

Напомним, что недавно Лавров неуважительно высказался о Молдове и ее Президенте Майе Санду.