Как информирует «НБН», об этом в эфире RMF FM заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Согласно его заявлению, мир в Европе может быть только тогда, когда Украина одержит победу над Россией. А сценарий, при котором Кремлю позволят «сохранить лицо», будет худшим развитием ситуации.

Дословно из заявления Яблонского:

«Условием любого продолжительного мира в Европе является то, что Украинское государство должно выгнать РФ из своей земли».

Он также добавил, что его государство хочет видеть тот результат войны, при котором Российская Федерация будет побежденной силами ВСУ, а также совершенно растерянной. Во всем же остальном Кремль будет привлечен к ответственности.

Яблонский добавил:

«Для агрессора выйти из этого конфликта с сохранившимся лицом было бы наиболее худшим сценарием. Но не только с точки зрения нашей безопасности, но и в глобальном масштабе. Это могло бы показать потенциальным участникам такой агрессии то, что она попросту окупается».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Польше заявили о готовности передать ВСУ танки в кратчайшие сроки.