Об этом информирует «НБН», ссылаясь на данные американского издания CNN.

Как стало известно из источника. Правительство США приняло решение передать Украине 5,4 миллиона долларов, которые было конфискованы у российского олигарха Константина Малофеева.

Малофеев является подсанкционным российским олигархом. Конфискация актив у него произошла ещё в июне 2022 года. Всё из-за того, что Малофеев поддерживает действия Российской Федерации. В том числе и оккупацию территории Украины.

Источник рассказывает, что данную информацию озвучил генпрокурор США Меррик Гарлен во время встречи со своим украинским коллегой Андреем Костиным.

Примечательно, что первые ограничения против российского олигарха Константина Малафеева США ввели ещё в 2014 году, ведь в то время олигарх поддерживал сепаратизм на востоке Украины.

Напомним, что ранее в Соединных Штатах объявили о введении новых санкций против Китая и Российской Федерации.