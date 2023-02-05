Российские захватчики атакуют близлежащие населенные пункты — направляя на позиции подразделений Украины “пушечное мясо” из мобилизованных солдат в большом количестве. Украинские защитники отбивают атаки врага и держат рубежи, сообщает “НБН” со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

Сложная ситуация в Херсоне и правобережье Херсонской области. После бегства на левый берег Днепра (в ноябре 2022 года), оккупанты постоянно обстреливают город и близлежащие села — есть жертвы и раненые среди местных жителей.

Сильно пострадала инфраструктура Херсона — враг в течение суток совершил 61 обстрел города из ракетных систем залпового огня.

Украинские летчики за сутки нанесли 5 ударов по местам сосредоточения живой силы врага, и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Ракетчики и артиллеристы ВСУ уничтожили склад горюче-смазочных материалов и 3 района скопления живой силы противника.

Ранее сообщалось, что ВСУ превратили окопы противника в “кладбище” на Бахмутском направлении