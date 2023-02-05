Российские наемники, прикрывшиеся именем великого немецкого композитора Вагнера, окажутся под запретом в цивилизованном мире. Британия уже работает над пакетом соответствующих документов, сообщает “НБН” со ссылкой на The Telegraph.

Обсуждение запрета пока находится на ранней стадии. Но учитывая единство Британского Парламента в поддержке Украины, и эскалацию на фронте в Украине (с привлечением наемников из “Вагнера”), процесс принятия решения может ускориться.

Признание “вагнеровцев” террористами со стороны США и Британии затруднит привлечение денег для финансирования этой ЧВК, а сами российские наемники будут находиться в международном розыске.

Преступлением будет считаться не только принадлежность к этой ЧВК — но и публичнная поддержка действий военных наемников. Также вне закона окажется посещение мероприятий “Вагнера” и ношение их логотипа в публичных местах.

Напомним, что в Офисе генпрокурора Украины объявили подозрение главарю ЧВК “Вагнер” Пригожину.