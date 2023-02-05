Об этом информирует «НБН», ссылаясь на данные «РБК-Украина».

Источник сообщает о том, что Василий Малюк вскоре может избавиться от «И.О» и стать полноценным головой Службы безопасности Украины. То же самое может произойти и с исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины Игорем Клименко, который был вынужден возглавить МВД после того как в Броварах трагично разбился вертолет с экс-министром ведомства Денисом Монастырским.

Также в источнике сообщается о том, что Верховная Рада Украины на эти должности даже не рассматривала других кандидатов, особенно в ситуации с Василием Малюком.

Напомним, что временем ранее в Броварах произошло крушение вертолёта ГСЧС Украины на борту которого было высшее руководство МВД.