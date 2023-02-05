Систему Delta представили в НАТО еще в октябре 2022 года — это совместная разработка с Центром инноваций и развития оборонных технологий Минобороны Украины, пишет “НБН” со ссылкой на сайт военного ведомства.

Цифровая система управления войсками поможет обеспечить командованию ситуационную осведомленность и эффективность. Deltа — это геоинформационная система нового поколения. Она в режиме реального времени собирает сведения обо всем, происходящем на фронтах.

Система анализирует информацию из боевых подразделений, бронетехники, дронов, самолетов и так далее. В США такая концепция имеет название С4ISR (командование, контроль, связь, компьютеры, разведка).

Иногда все решают минуты — особенно, на войне. Delta призвана обеспечить один из важных факторов успеха — скорость принятия правильных решений на поле боя. Она защищена от взлома и кибератак, находится в “облаке” за пределами Украины и имеет защищенные каналы связи через спутники Starlink.

Напомним, что в Минобороны Украины озвучили причины больших потерь российских войск среди мобилизованных.