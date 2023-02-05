На этот раз оккупанты заявили о якобы захвате Белогоровки — которая находится под контролем ВСУ, и расположена недалеко от оккупированных Лисичанска и Кременной — пишет “НБН” со ссылкой на Телемарафон “Єдині новини”.

Очередную ложь пропагандистов развеял глава администрации Луганской области, Сергей Гайдай. Он выступил в эфире телемарафона и заявил, что Белогоровка находилась и находится под контролем Украины, несмотря на усиление атак врага на город.

В районе Белогоровки идут тяжелые бои, но защитники Украины сдерживают натиск оккупантов. Сергей Гайдай отметил, что не стоит поддаваться на информационные “вбросы”, типичные для кремлевских пропагандистов.

Глава Луганской ОДА постоянно находится на связи с командирами ВСУ, получая информацию непосредственно с линии фронта.

Напомним, что кремлевский диктатор хочет полностью захватить Донецкую и Луганскую области Украины до марта 2023 года.