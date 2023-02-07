В эфире телеканала «Рада» Вениславский прокомментировал волну увольнений чиновников и кадровых перестановок во власти. По его словам, в ближайшее время возможны еще изменения в правительстве, информирует «НБН».

Чиновник рассказал, что на заседании фракции «Слуга народа» в воскресенье, 5 февраля, прозвучали претензии к работе определенных министров в период войны, в частности, к эффективности исполнения обязанностей министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

«Я думаю, что исключать кадровые изменения в ближайшее время мы не будем и не можем», — отметил Вениславский.

Комментируя возможную отставку Алексея Резникова, он отметил, что об этом пока рано говорить, поскольку решение о переводе или увольнении главы Министерства обороны принимает глава государства и на данный момент его нет.

Ранее возможные кадровые изменения в руководстве оборонного ведомства Украины прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.