Выступая на пленарном заседании парламента по поводу представления о назначении Василия Малюка, Зеленский положительно отозвался о работе СБУ под его руководством, информирует «НБН» со ссылкой на сайт президента.

По словам главы государства, Малюк за время управления Службой безопасности доказал, что она может быть такой, как ее хотят видеть украинцы.

«СБУ совершает успешные и часто действительно уникальные специальные операции. Некоторые из этих операций изменили картину войны в нашу пользу, коллаборанты на оккупированных территориях поняли, что им не уйти от правосудия. Это также одно из достижений нашей СБУ», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что значительная личная заслуга Малюка есть в построении защиты нашей страны от враждебных специальных операций и противодействия спецслужбам РФ.

Ранее стало известно, кого Верховная Рада может назначить главой Министерства внутренних дел Украины.