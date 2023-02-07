Данилов в интервью «Радио НВ» прокомментировал вопрос возможной отставки Алексея Резникова с должности руководителя оборонного ведомства, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, министр обороны работает до тех пор, пока он работает и «делать какие-то конспирологические вещи нет никакого смысла».

Чиновник подчеркнул, что говорить о замене главы Минобороны можно будет после того, как президент примет соответствующие нормативно-правовые решения. Однако пока таких предложений нет.

Ранее вопрос отставки Резникова прокомментировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он рассказал, почему сложно найти замену нынешнему главе оборонного ведомства.