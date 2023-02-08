Писториус уверен – не попади Путин в Кремль, мир стал бы гораздо лучше, пишет «НБН», основываясь на интервью главы Минобороны Германии для издания «Bild».

По словам Писториуса не стоит колебаться или искать компромиссы в одном мнении – все давно свидетельствует, что не существуй Путина, и РФ, например, не угрожала бы применением собственного ядерного оружия, не должна была как-либо препятствовать военной поддержке Украине, или вообще бы не стала страной-агрессором.

«В конце концов, мы все не знаем, что делает Путин, но это не должно останавливать нас в разумной поддержке вместе с союзниками», — сделал определенные допущения министр. «Украина достойна восхищения и заслуживает нашей полной и непоколебимой поддержки», — акцентировал он, добавив, что согласен с тезисом о победе Украины в этой войне.

Кроме того, Писториус в очередной раз напомнил — в Украине идет «жестокая война на истощение» с «огромным количеством жертв».

Ранее мы писали — неудачи первого года вторжения Путина не останавливают: в разведке Эстонии рассказали, во что продолжает верить диктатор.