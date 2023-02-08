Несовместимую с жизнью, но вполне заслуженную травму, этому оккупанту нанесли 4-го февраля в Луганской области, о чем сообщает «НБН», ссылаясь на информацию от «РИА Новости».

В частности, по словам еще одного оккупанта, военкора Апачева, являющегося другом умершего — этот раненый так и не вышел из атонической комы, то есть никаких шансов выжить и не имел.

Отметим, что Мангушев получил отверстие в своей голове при достаточно туманных обстоятельствах — у блокпоста, поблизости от Кадиевки в Луганской области (сейчас оккупирована армией РФ). Кто именно стрелял в Мангушева с близкого расстояния, и по какой причине, якобы никому не известно.

Напомним, что скандальное видео с выступлением Мангушева, на котором он держал череп бойца ВСУ (погибшего при штурме Мариуполя) в руках, распространили в августе 2022-го года. В той своей речи Мангушев заявлял — Россия воюет «с идеей Украины как антироссийского государства» и «все носители этой идеи должны быть уничтожены». Помимо этого, на данный момент умерший тогда сказал, что ему было плевать на то, сколько и как нужно убить наших солдат.

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