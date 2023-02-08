В обращении к парламентариям Соединенного Королевства Зеленский напомнил, что Великобритания была на стороне Украины с первого дня полномасштабного вторжения оккупантов. Лондон стал один из первых, кто протянул руку помощи Украине, когда мир еще не понял, как реагировать, информирует «НБН».

Глава государства отметил, что зло возвращается, но, несмотря на это, свобода победит, а Россия проиграет.

«Мы действительно знаем, что победа изменит мир, и это будет изменение, в котором мир давно нуждается», — заявил украинский лидер.

По словам президента, украинцев и британцев ждет самая важная победа в жизни – победа самой идеи войны, а кремлевский диктатор Владимир Путин будет знать, что его ждет и что любой агрессор проиграет.

Зеленский вспомнил и о других странах, которые помогают Украине в борьбе с государством-террористом, отметив, что эта коалиция должна сохраниться и после войны для работы над защитой прав человека и совершения правосудия.

«И тот, кто породил эту агрессию, должен заплатить за нее и компенсировать все убытки», — подчеркнул глава государства, напомнив о важности антироссийских санкций, спецтрибунале и механизме компенсаций.

В очередной раз лидер нации призвал предоставить Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты.

Отметим, что выступление Зеленского в британском парламенте длилось около получаса и несколько раз срывало аплодисменты парламентариев. Также глава Украины подарил спикеру Палаты общин Линдси Хойл шлем украинского пилота с надписью: «У нас есть свобода, дайте нам крылья для ее защиты».

Напомним, что в ноябре прошлого года обратилась к парламенту Великобритании первая леди Украины Елена Зеленская.