О том, что в странах G7 решили совместно действовать против компаний из Китая, Ирана и КНДР, если те снабжают Россию компонентами и технологиями, которые могут быть использованы в войне против Украины, пишет «НБН» по материалам издания «Bloomberg».

Таким образом, очередной, десятый пакет ограничительных мер, посвятят печальной годовщине – дате начала войны с Украиной, что уже подтверждено главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Отметим, что к странам, отправляющим в Россию продукцию двойного назначения, добавились компании из Турции(в 2022-м году продавали подобное оборудование, электронику, запасные части и иные товары) и ОАЭ, включая и некоторые страны Центральной Азии и Закавказья, Китай.

Кроме того, как государственные, так и частные предприятия Китая продолжают снабжать подсанкционные российские компании навигационным оборудованием, технологиями создания радиопомех и радаров, деталями для истребителей и микросхемами, которые могут устанавливаться в военную технику.

Ранее мы писали, что премьер-министр Португалии сделал заявление о возможной передаче самолетов для Украины.